В страны Шенгенской зоны запретили въезд негражданам ЕС на 30 дней
Из-за коронавируса власти Евросоюза планируют ограничить въезд в страны шенгенской зоны.
Об этом сообщает Financial Times.
Уточняется, что запрет будет действовать для граждан третьих стран. При этом государствам Евросоюза, которые не входят в шенгенскую зону, также предложили внедрить эту меру. В частности, речь идет о Болгарии, Ирландии, Кипре, Румынии и Хорватии. Статус Великобритании, в которой идет процесс выхода из ЕС, уточнить изданию пока не удалось.
По данным издания, окончательное решение планируют озвучить в понедельник, 16 марта.
Список стран, входящих в шенгенскую зону в 2020 году, выглядит следующим образом:
- Австрия
- Бельгия
- Венгрия
- Германия. Имеет наибольшую численность населения, всего здесь проживает почти 82 миллиона человек. Территория Бюзингена-на-Верхнем-Рейне не вошла в зону Шенгена.
- Греция (кроме Афона)
- Дания (за исключением двух автономных регионов – Гренландии, Фарер)
- Исландия
- Испания (без Мелильи, Сеуты)
- Италия (кроме анклава Левигно)
- Латвия
- Литва
- Княжество Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Королевство Нидерланды (исключение — Карибские Нидерланды, Синт-Мартен, Кюрасао, Аруба)
- Норвегия (кроме Медвежьих островов, Шпицбергена)
- Польша
- Португалия
- Словакия
- Словения
- Финляндия
- Франция (без заморских владений)
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Эстония
Обновление. Чуть позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС вводит временные ограничения на несущественные поездки в ЕС на 30 дней.
"Еврокомиссия представляет свои принципы по пограничным мерам и предлагает: ввести временное ограничение на все несущественные поездки в ЕС", - написала в Twitter глава ЕК.
Скриншот: Twitter/Урсула фон дер Ляйен
Ранее "Страна" писала о том, что Венгрия закрывает границы и отменяет все массовые мероприятия из-за коронавируса.
Также мы сообщали, что из-за коронавируса заробитчане переведут в Украину на миллиард долларов меньше прошлогоднего.