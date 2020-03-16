На данный момент все еще возможно забронировать день для церемонии бракосочетания в ближайшие недели. Но вскоре регистрацию браков могут отменить из-за карантина.

Об этом "Стране" сообщили в документ-сервисе "Готово".

"В ближайшие дни могут вообще запретить церемонии. Пока что люди расписываются по плану, никто их тех, кто заранее планировал свадьбу, не отменял у нас бронь для росписи", - сообщили "Стране" в "Готово", добавив, что пока документ-сервис работает в обычном режиме.

"Инструкций о закрытии на карантин не получали", - сказали там "Стране".

Напомним, вчера стало известно, что из-за введения карантина в связи с коронавирусом прием граждан в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния ограничено. Отмечалось, что граждан будут принимать только по вопросам регистрации смерти и рождения.

Как сообщалось, из-за карантина в Киеве закроют все ТРЦ, спортклубы и рестораны.