Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований на двух машинах марки "Мерседес". По какой причине политик находится в здании силовиков, пока неизвестно.

Как сообщает Telegam-канал PavlovskyNews, это произошло в понедельник, 16 марта.

Пресс-служба экс-президента пока никак не комментирует ситуацию.

А между тем под зданием ГБР замечены автозаки.

Скриншот: t.me/PavlovskyNews

"Порошенко на двух "Мерседесах" заехал на территорию Госбюрорасследований. Через несколько минут из здания вышел пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. Пресс-служба ГБР пока информацию не подтверждает. По какой причине пятый президент прибыл - пока неясно", - говорится в сообщении.

Журналисты утверждают, что сейчас ожидается официальный ответ от пресс-службы политика.

Скриншот: t.me/PavlovskyNews

Напомним, в ночь с 14 на 15 марта, непосредственно перед закрытием авиасообщения Украины с другими странами, Петр Порошенко прилетел в аэропорт Борисполь из Испании, где сейчас во всю бушует пандемия коронавируса COVID-19.

Напомним, экс-президент пропустит очередной допрос в Госбюро расследований. Адвокаты Петра Порошенко сообщили ГБР, что их подзащитный находится за границей. Так и произошло - экс-президент на допрос не пришел