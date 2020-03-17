Коронавирус в Китае. Фото Синьхуа
Коронавирус в Китае. Фото Синьхуа

Пока весь мир погружается в пандемию, Китай, где все и началось, из нее потихоньку выходит. И начинает задаваться вопросами, как же появилось новое заболевание. 

В МИД Китая предположили, что covid-19 в Ухань завезли американские военные. Это впервые сказано официально. Хотя, конечно, конспирологические теории о том, что вирус был импортирован или вообще вырвался на свободу из биологической лаборатории, курсировали и раньше. 

В США обвинения опровергли, но Китай слов назад забирать не спешит. 

"Страна" разбиралась в новой версии появления коронавируса. 

Животный след

Немного предыстории. Первых заболевших связывают рынком в городе Ухане. Там продавали морепродукты и сухопутную живность - птиц, змей, летучих мышей и прочую экзотику. 

Именно поэтому возникла версия, что вирус передался от животных к человеку. Сначала он мутировал в организме, к примеру, летучей мыши или змеи, а потом "перескочил" на людей.

При этом ученые предположили, что covid-19 - это вообще гибрид обычного коронавируса, который встречается у вышеназванной фауны, и его разновидности неизвестного происхождения.

Среди живности, которая могла стать переносчиком, называли не только змей или мышей, но и панголинов (чешуйчатых млекопитающих). Все эти версии высказывались самими китайскими учеными. 

Однако недавнее заявление МИД Китая поставило данные версии под сомнение. 

Что заявили в КНР о следе США

12 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал твит. В нем он предположил, что коронавирус в Ухань завезли американские военные. К такому выводу дипломат пришел, проанализировав данные из США.

"Когда в США появился нулевой пациент? Сколько людей заражены? В каких они больницах? Принести эпидемию в Ухань могла американская армия. Будьте прозрачны - откройте все данные! США должны все нам объяснить!", - написал Лицзянь в Twitter.

К своему твиту высокопоставленный дипломат прикрепил видео фрагмента выступления главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда в Палате представителей Конгресса. Тот сообщил, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при посмертном обследовании был обнаружен коронавирус.

После чего Чжао и выдвинул предположение, что "нулевой пациент" с covid-19 - тот, с которого все началось - появился именно в США. Намекая, что сначала утечка произошла в Америке, а потом носители перебрались в Поднебесную. 

После этого Госдепартамент вызвал посла Китая и обвинил страну в "наглой кампании по дезинфомации". Однако в КНР не спешат виниться и упрекают наоборот Штаты.

"Некоторое время назад американская сторона как в Пекине, так и в Вашингтоне в связи с указанным вами вопросом сделала Китаю необоснованное представление, китайская сторона в свою очередь сделала США ответное представление в связи с попытками ряда американских высокопоставленных чиновников очернить Китай", - заявил 16 марта еще один представитель МИД КНР Гэн Шуан.
 
По его словам, Китай надеется, что со стороны США в адрес Пекина более не будут звучать дискредитирующие заявления, особенно в том, что касается усилий КНР в борьбе с эпидемией коронавируса.

То есть от своих слов китайцы не отказываются. 

Военные или ученые?

Правда, пока обвинения против военных США ничем не подкреплены. Хотя есть зацепка - это военные игры, которые проходили накануне в Ухане. В них участвовали и американцы. Закончились игры 27 октября 2019 года, а первые заболевшие появились в декабре. По времени более-менее совпадает.

Но это, разумеется, из области предположений. 

Тем более, что есть и другие теории заговора - например, в том же городе действует Уханьский институт вирусологии, открытый в 2018 году. Это лаборатория класса BSL-4, который считается наивысшим. Его называют "вирусной библиотекой" - там есть огромное хранилище самых разнообразных штаммов. И такой институт в Китае только один.

Наверняка там ведутся закрытые работы военного типа. 

Военная лаборатория в Ухане

Западные СМИ любят обсуждать возможность утечки вируса оттуда. Впрочем, тоже не приводя фактологических данных. И ограничиваясь общими рассуждениями о том, как в Уханьском институте все плохо с безопасностью и санитарией, что там испытывают вирусы на обезьянах, которые потом могут заражать всех вокруг и так далее. 

Поэтому не исключено, что резкое заявление китайцев об "американском следе" и было вызвано массированной кампанией в западных медиа об утечке из уханьской лаборатории. 

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