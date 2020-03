Пока весь мир погружается в пандемию, Китай, где все и началось, из нее потихоньку выходит. И начинает задаваться вопросами, как же появилось новое заболевание.

В МИД Китая предположили, что covid-19 в Ухань завезли американские военные. Это впервые сказано официально. Хотя, конечно, конспирологические теории о том, что вирус был импортирован или вообще вырвался на свободу из биологической лаборатории, курсировали и раньше.

В США обвинения опровергли, но Китай слов назад забирать не спешит.

"Страна" разбиралась в новой версии появления коронавируса.

Немного предыстории. Первых заболевших связывают рынком в городе Ухане. Там продавали морепродукты и сухопутную живность - птиц, змей, летучих мышей и прочую экзотику.

Именно поэтому возникла версия, что вирус передался от животных к человеку. Сначала он мутировал в организме, к примеру, летучей мыши или змеи, а потом "перескочил" на людей.

При этом ученые предположили, что covid-19 - это вообще гибрид обычного коронавируса, который встречается у вышеназванной фауны, и его разновидности неизвестного происхождения.

Среди живности, которая могла стать переносчиком, называли не только змей или мышей, но и панголинов (чешуйчатых млекопитающих). Все эти версии высказывались самими китайскими учеными.

Однако недавнее заявление МИД Китая поставило данные версии под сомнение.

12 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал твит. В нем он предположил, что коронавирус в Ухань завезли американские военные. К такому выводу дипломат пришел, проанализировав данные из США.

"Когда в США появился нулевой пациент? Сколько людей заражены? В каких они больницах? Принести эпидемию в Ухань могла американская армия. Будьте прозрачны - откройте все данные! США должны все нам объяснить!", - написал Лицзянь в Twitter.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3