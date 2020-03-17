Пока весь мир погружается в пандемию, Китай, где все и началось, из нее потихоньку выходит. И начинает задаваться вопросами, как же появилось новое заболевание.

В МИД Китая предположили, что covid-19 в Ухань завезли американские военные. Это впервые сказано официально. Хотя, конечно, конспирологические теории о том, что вирус был импортирован или вообще вырвался на свободу из биологической лаборатории, курсировали и раньше.

В США обвинения опровергли, но Китай слов назад забирать не спешит.

"Страна" разбиралась в новой версии появления коронавируса.

Животный след

Немного предыстории. Первых заболевших связывают рынком в городе Ухане. Там продавали морепродукты и сухопутную живность - птиц, змей, летучих мышей и прочую экзотику.

Именно поэтому возникла версия, что вирус передался от животных к человеку. Сначала он мутировал в организме, к примеру, летучей мыши или змеи, а потом "перескочил" на людей.

При этом ученые предположили, что covid-19 - это вообще гибрид обычного коронавируса, который встречается у вышеназванной фауны, и его разновидности неизвестного происхождения.

Среди живности, которая могла стать переносчиком, называли не только змей или мышей, но и панголинов (чешуйчатых млекопитающих). Все эти версии высказывались самими китайскими учеными.

Однако недавнее заявление МИД Китая поставило данные версии под сомнение.

Что заявили в КНР о следе США

12 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал твит. В нем он предположил, что коронавирус в Ухань завезли американские военные. К такому выводу дипломат пришел, проанализировав данные из США.

"Когда в США появился нулевой пациент? Сколько людей заражены? В каких они больницах? Принести эпидемию в Ухань могла американская армия. Будьте прозрачны - откройте все данные! США должны все нам объяснить!", - написал Лицзянь в Twitter.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3 — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020

К своему твиту высокопоставленный дипломат прикрепил видео фрагмента выступления главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда в Палате представителей Конгресса. Тот сообщил, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при посмертном обследовании был обнаружен коронавирус.

После чего Чжао и выдвинул предположение, что "нулевой пациент" с covid-19 - тот, с которого все началось - появился именно в США. Намекая, что сначала утечка произошла в Америке, а потом носители перебрались в Поднебесную.

После этого Госдепартамент вызвал посла Китая и обвинил страну в "наглой кампании по дезинфомации". Однако в КНР не спешат виниться и упрекают наоборот Штаты.

"Некоторое время назад американская сторона как в Пекине, так и в Вашингтоне в связи с указанным вами вопросом сделала Китаю необоснованное представление, китайская сторона в свою очередь сделала США ответное представление в связи с попытками ряда американских высокопоставленных чиновников очернить Китай", - заявил 16 марта еще один представитель МИД КНР Гэн Шуан.



По его словам, Китай надеется, что со стороны США в адрес Пекина более не будут звучать дискредитирующие заявления, особенно в том, что касается усилий КНР в борьбе с эпидемией коронавируса.

То есть от своих слов китайцы не отказываются.

Военные или ученые?

Правда, пока обвинения против военных США ничем не подкреплены. Хотя есть зацепка - это военные игры, которые проходили накануне в Ухане. В них участвовали и американцы. Закончились игры 27 октября 2019 года, а первые заболевшие появились в декабре. По времени более-менее совпадает.

Но это, разумеется, из области предположений.

Тем более, что есть и другие теории заговора - например, в том же городе действует Уханьский институт вирусологии, открытый в 2018 году. Это лаборатория класса BSL-4, который считается наивысшим. Его называют "вирусной библиотекой" - там есть огромное хранилище самых разнообразных штаммов. И такой институт в Китае только один.

Наверняка там ведутся закрытые работы военного типа.

Западные СМИ любят обсуждать возможность утечки вируса оттуда. Впрочем, тоже не приводя фактологических данных. И ограничиваясь общими рассуждениями о том, как в Уханьском институте все плохо с безопасностью и санитарией, что там испытывают вирусы на обезьянах, которые потом могут заражать всех вокруг и так далее.

Поэтому не исключено, что резкое заявление китайцев об "американском следе" и было вызвано массированной кампанией в западных медиа об утечке из уханьской лаборатории.