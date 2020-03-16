МИД Украины и Мининфраструктуры будут требовать от туроператоров, которые в последние дни и недели вывезли людей на иностранные курорты, в частности, в Египет, вернуть всех украинцев домой.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 16 марта.

"Туроператоры, которые так героически свезли людей в Египет, в том числе в последние дни, должны выполнить свои обязательства и вернуть граждан обратно. Мининфраструктуры будет с ним работать, чтобы находить для них специальные слоты, и будет специальная модель для осуществления этого", - сказал он.

По его словам, туроператорам не удастся переложить это бремя полностью на государство. "Проблему украинских граждан в Египте мы будем решать совместно с теми, кто эту проблему создал, и рассчитываем на конструктивное ответственное отношение туроператоров", - заявил министр.

Кулеба добавил, что сейчас в египетский Шарм-эль-Шейх прибыл консул. Он также заверил, государство будет всем помогать и "не бросит ни одного гражданина на произвол судьбы".

Сейчас МИД составляет полную картину, где кто из украинцев находится в мире, и анализирует, каким образом помочь им вернуться домой. Также ведутся переговоры с руководством разных стран, чтобы разрешили транзит украинцев через закрытые границы.

По словам Кулебы, по состоянию на 9 утра 16 марта официально в посольствах и консульствах зарегистрировалась 1791 лицо, которое просит помочь выехать из страны его пребывания.

Также сейчас решают вопрос, как забирать группы людей – например, когда часть людей находится в Испании, а часть в Португалии. Таких граждан планируют свозить в одну точку и уже оттуда возвращать в Украину. По словам Кулебы, многие выехали далеко, например, есть группа в Чили, и их тоже нужно вернуть домой.

Напомним, что у тысяч застрявших в Египте украинцев есть три дня, чтобы покинуть страну.

Также мы писали о том, что более семи сотен украинских туристов остались на карантине в египетском отеле из-за коронавируса.