Директор-распорядитель Кристалина Георгиева заявила, что Международном валютном фонде утверждают, что выделят кредитов на $1 трлн странам в качестве помощи в борьбе с коронавирусом.

Как передает "Интерфакс-Украина", это является первой линией защиты.

"В качестве первой линии защиты фонд может развернуть свой гибкий и быстроразвивающийся инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными потребностями в платежном балансе", - говорится на сайте.

Уточняется, что развивающие страны получат около $50 млрд, а страны с низкими доходами – по $10 миллиардов под нулевую ставку.

На данный момент у МВФ есть 40 действующих соглашений на сумму около $200 млрд.

"Мы также получили запросы еще от 20 государств и будем следить за ними в ближайшие дни. Таким образом, МВФ может удовлетворить 189 стран-членов, демонстрируя ценность международного сотрудничества. Потому что, в конечном итоге, наши ответы на этот кризис не будут ограничиваться одним метода, одним регионом или одной страной", - уточнила Георгиева.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с МВФ во главе с Роном ван Роденом, который возглавляет миссию фонда в Украине. Стране осталось выполнить два условия Международного валютного фонда. Тогда можно будет продолжить сотрудничество.

Также "Страна" рассказывала, что новоназначенное правительство Украины проинформировало Международный валютный фонд о желании продолжать тесное сотрудничество с МВФ, в том числе в рамках поддержанной Фондом программы.