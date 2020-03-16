Еврейская конфедерация Украины поддержала решение Окружного суда Киева по иску юриста Андрея Портнова об остановке решение Киевского городского совета о праздновании дат людей, связанных с нацизмом в Украине.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврейской конфедерации в понедельник, 16 марта.

"Еврейская конфедерация Украины решительно поддерживает такое решение Окружного суда столицы Украины и настоятельно призывает власти Киева дополнительно изучить биографии личностей, юбилеи которых Киевский городской совет своим Решением от 27 февраля 2020 года предлагает отметить на территории Киева", - говорится в сообщении.

Также в конфедерации призвали Киевский городской совет детально изучить биографии украинцев, которые сотрудничали с нацистами, чтобы не допустить возможного празднования в из честь в столице.

"Миссия Еврейской конфедерация Украины - сохранять память о Холокосте, укреплять понимание причастности еврейской общины к развитию Украины. Мы выступаем за борьбу с антисемитизмом и мотивируем международную поддержку независимости Украины. Именно поэтому призываем власти Киева учесть все возможные последствия, в том числе международные, которые может повлечь Решение Киевского городского совета", - отметили в конфедерации.

Также там надеются, что при дальнейшем рассмотрении дела решение Киевсовета о праздновании юбилеев лиц, причастных к сотрудничеству с нацистами, будет окончательно отменено.

Напомним, что в конце февраля Киевсовет принял постановление о праздновании памятных дат и юбилеев. Однако в нем оказалось много спорных с исторической точки зрения имен: помощники нацистских лидеров и их коллаборанты, антисемиты и лояльные гитлеровцам украинские политические деятели.

Как сообщалось, Киевсовет утвердил празднование в столице 130-летия со дня рождения главы ОУН Мельника.