В киевском аэропорту "Борисполь" ожидается прибытие самолета с 35 гражданами Украины, эвакуированными из США с круизного лайнера Grand Princess, на борту которого коронавирусом заболели десятки людей.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас мы, например, ожидаем посадку борта, который привезет группу украинцев, которых мы смогли эвакуировать в сотрудничестве с Соединенными Штатами с круизного лайнера Grand Princess, - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

Глава МИД уточнил, что вернутся 35 граждан Украины.

"35 граждан прилетит с Grand Princess буквально с минуты на минуту должны сесть в Борисполе", - добавил он.

Напомним, двое украинцев с круизного лайнера Grand Princess вернулись в Украину в четверг и помещены в обсервацию. Всего на борту лайнера находилось 49 граждан Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что Мининфраструктуры формирует рейсы для эвакуации украинцев из-за границы после 17 марта.

Также мы сообщали, что украинка, которую не забрали из Китая из-за собаки, отправится в Пекин делать документы для эвакуации.