С 17 марта в Киеве работать будут только продуктовые магазины, аптеки и заправки. Также власти призывают не выходить из дома без крайней необходимости. "Страна" узнала у жителей Киева, как они относятся к мерам безопасности и чем будут заниматься на карантине.



Ильгиз Исхаков, бывший советник вице-премьер-министра по вопросам инфраструктуры:

"Это не лишнее сейчас, но нужно урегулировать вопросы малого и среднего бизнеса, потому что он будет страдать: нет оборотов, не решены вопросы с людьми, которых, скорее всего, отправят в отпуск за свой счет. В целом, если страны Запада не готовы справиться с ситуацией, учитывая их уровень медицины, то у нас это будут очень печальные события. Мы на самоизоляции, выходим с ребенком в парк, готовим еду дома или заказываем онлайн, на связи с семейным врачом, делали вакцину от гриппа. Ребенок учится в лицее, задания ему сбрасывают в режиме онлайн, а родители сейчас не готовы обучаться. Поэтому этих заданий достаточно, а также есть сериалы, соцсети, Telegram, Страна.ua, в частности. Я уже на пенсии, выступаю как инвестор, поэтому могу ограничить общение".

Елена:

"Буду сидеть дома, придерживаюсь карантина. Из мер безопасности: мне не удалось закупить маски, не успела, продуктов немного есть. Считаю, что закрытие ТРЦ и всех развлекательных заведений – это правильно. Нужно же смотреть, что происходит за границей. Вот к чему приводит беспечность. Люди в Италии думали, что это шутки, а это все серьезно. Маску не ношу, доктор Комаровский сказал, что маски нужно носить больным. А вот в парк с собакой буду выходить гулять".

Антон:

"Из мер предосторожности: мы не гуляем в людных местах, выходим на улицу дышать свежим воздухом. Отношусь нормально к тому, что закрывают ТРЦ, рестораны и другие заведения, это общепринятая практика во время карантина. Продуктов купили на неделю, запасов никаких не делали. Коронавируса не опасаемся, паники нет, иммунитет здоровый, гуляем на свежем воздухе".

Людмила Николаевна:

"Буду читать книги, у меня хорошая домашняя библиотека, лучшего досуга не может быть. Из мер предосторожности: все по мере необходимости, главное часто мыть руки. Паники не поддаюсь, это никогда никому не помогало. Нужно голову на плечах носить, а не где-то. Продукты я всегда закупаю на неделю, старая закалка. Буду избегать мест общественного скопления, но выходить для прогулки на воздухе – это нормально".

Анатолий:

"К всему отношусь с позитивом, паника хуже всего, нужно улыбаться и не падать духом, нужно иметь хорошее настроение и мыть руки".

Евгений:

"Считаю верным ограничение людей в массовости. Маски не покупал, из-за всяких м@@аков они очень сильно подскочили в цене, нет смысла их покупать. Касательно продуктов: у нас не та страна, чтобы опасаться недостатка, их всегда можно купить. На время карантина буду работать, работу никто не отменял. Добираюсь туда общественным транспортом - метро. Специфика работы не позволяет перейти на удаленку".

Ирина:

"Гречку и туалетную бумагу не закупала, маски также, они здоровым не нужны. Если заболею буду ходить в маске. Пользуюсь общественным транспортом, стала чаще мыть руки, пользуюсь дезинфекторами, но кардинально жизнь не меняла".

Бариста в парке Шевченко:

"Честно, никакой паники нет, я работаю в кофейне, но количество посетителей значительно уменьшилось. Мы пока не получали распоряжения от руководства, будем мы работать или нет. На работу я добираюсь общественным транспортом".

Лидия Алексеевна (слева):

"Ничего не покупали. Мы пенсионеры. Немного гуляем на улице. Слегка переживаем, но паники нет".

Алина и Владимир:

"Относимся с пониманием, сидим на пионерском расстоянии. Руки обрабатываем. Будем работать дистанционно, панике не поддаемся. Нет смысла бежать и закупать продукты. Электронные гаджеты нас ни в чем не ограничивают".

Напомним, в связи с карантином онлайн-школы открыли бесплатный доступ. Мы публиковали обзор самых интересных курсов.