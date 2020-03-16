Из-за коронавируса заробитчане переведут в Украину на миллиард долларов меньше прошлогоднего
Объем переводов заробитчан в Украину по итогам 2019 года может снизиться на $0,5-1 млрд от прошлогодних $12 млрд в связи с распространением по миру коронавируса.
Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины, обнародованные на странице регулятора в Facebook в понедельник.
По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, которого цитирует пресс-служба, также снизится отток валюты на сумму около $1,5 млрд в связи с сокращением расходов украинцев на путешествия из-за коронавируса.
Фото: facebook.com
Напомним, что на западной границе - огромные очереди из возвращающихся заробитчан.
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