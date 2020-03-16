Власти Венгрии объявили о закрытии границ страны в рамках сдерживания распространения коронавируса Covid-19, а также отмене всех массовых мероприятий. Кроме того, будут закрыты все кинотеатры и клубы.

Как передает HVG, во время выступления в парламенте, венгерский премьер Виктор Орбан также рассказал, что граждане страны, которые побывали в Китае, Корее, Израиле или странах Евросоюза, должны будут пройти карантин.

Уточняется, что оставшиеся продуктовые магазины, кафе и рестораны будут работать до 15:00. Также чиновники просят людей, старше 70 лет, оставаться дома, и никуда не выходить.

"Мы сталкиваемся с невидимым и неведомым врагом", - сказал Орбан.

До этого мы писали, что правительство Венгрии объявило в стране режим чрезвычайного положения. Он предполагает несколько строгих ограничительных мер, которые вызваны угрозой распространения нового коронавируса.

Мы также рассказывали, что зараженных коронавирусом украинцев может быть гораздо больше, чем показывает официальная статистика.