После введения тотального карантина в Киеве в связи с коронавирусом, столичному мэру сделали необычный подарок - футболку с его изображением и надписью "Квентин Карантино". Виталий Кличко тут же похвастался презентом в соцсети, опубликовав фото в Facebook-сторис.

"Подарили сегодня. Творческие люди уже сориентировались", - подписал фото мэр Киева.

Фото: facebook.com

Напомним, что с понедельника, 16 марта, в Киеве закроют все ТРЦ, спортклубы и рестораны. Работать будут только хозяйственные и продуктовые магазины, АЗС, банки и банкоматы. Еду можно будет заказывать в заведениях общепита на дом.

Ранее "Страна" писала о том, что Киевская городская государственная администрация ограничит въезд и выезд из столицы из-за карантина.

Также мы сообщали, какие города в Украине закрылись на жесткий карантин.