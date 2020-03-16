Все аэропорты Египта прекращают работу с 19 по 31 марта из-за распространения коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули, сообщает местный телеканал Sky News Arabia.

"Прекращается авиасообщение во всех аэропортах Египта с полудня четверга, 19 марта, последний самолет вылетит в 12.00. Полеты будут приостановлены до 31 марта, тем самым мы уменьшим контакты, в том числе среди туристов", - заявил премьер на пресс-конференции в Каире.

Премьер подчеркнул, что находящимся в стране на отдыхе туристам "позволят завершить туристическую программу по графику". Минздрав Египта сообщил в воскресенье о 126 случаях заражения коронавирусом. По данным ведомства, 26 человек излечились, двое скончались.

Напомним, на территории Египта застряли 60 тысяч граждан Украины, которым туроператоры отменили обратные билеты. Жителей пятизвездочных отелей уже оставили на карантин. Кроме того, более семи сотен украинских туристов остались на карантине в египетском отеле из-за коронавируса.

Тем временем в Госпогранслужбе заявили, что украинцы, которые не могут покинуть Египет, должны выбираться из страны самостоятельно. То есть туристы должны успеть улететь из страны в течение трех дней, иначе придется отдыхать до апреля.