Президент России Владимир Путин планирует в ближайшие дни обратиться к нации. Он может объявить, что голосование по поправкам в Конституцию РФ переносится из-за корнавируса.

Об этом со ссылкой на источник, близкий к администрации президента пишет Meduza.

Сообщается, что перенос голосования обсуждался с Владимиром Путиным еще на выходных. По состоянию на утро 16 марта окончательного решения по этому вопросу принято не было. Между тем, еще в пятницу, 13 марта, предполагаемая дата голосования была неизменной.

Кроме того, по данным источника, самый вероятный день, на который могут перенести голосование, 12 июня - День России. Обсуждалось также перенесение голосования на единый день голосования в сентябре (13 сентября в России пройдут выборы губернаторов, депутатов законодательных собраний и муниципальных советов), но в Кремле склоняются все-таки к дате в июне.

Между тем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что администрация президента РФ никаких альтернативных дат голосования не рассматривает, так как она должна быть формализована указом президента.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин поддержал идею всенародного референдума по поправкам Конституции в день рождения Ленина, 22 апреля.