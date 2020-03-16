Президент Украины Владимир Зеленский создал координационный совет по противодействию коронавирусу Covid-19. Его основной задачей является мониторинг и выработка предложений по сдерживанию и противодействию болезни.

Как говорится на сайте государства, болезнь является личной, общественной и общегосударственной угрозой.

Так, координационный совет будет иметь право получать документы и материалы от органов местного самоуправления; приглашать на заседания чиновников различных рангов.

В его состав входит сам Зеленский, глава МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов, председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, министр здравоохранения Илья Емец, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, Министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заместитель министра здравоохранения главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, министр обороны Андрей Таран, начальник Генерального штаба главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, первый помощник президента Сергей Шефир, премьер-министр Денис Шмыгаль.

До этого мы писали, что в стенах Офиса президента проходи заседание с представителями Кабинета министров, посвященное ситуаици с коронавирусом в Украине, а также каратином, который ввел ряд городов.

Напомним, первым о закрытии города на карантин сообщил мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, решение будет принято позже, однако готовиться нужно уже сейчас. Позже тенденцию подержала Одесса и Тернополь.