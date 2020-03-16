В Польше коронавирус обнаружили еще у двоих украинцев. Всего в стране инфицированы 150 человек.

Об этом передает польское издание Wprost.pl.

По словам пресс-секретаря воеводы Силезского воеводства Алины Кухажевськой, один из украинцев приехал в Польшу из Германии, а второй – из Украины.

"Пациента с инфекционной больницы в Цешине изолированно в домашних условиях. Его состояние нормальное, он вернулся из Германии. Второй пациент, находящийся в больнице в городе Тыхы, приехал из Украины и там, вероятно, был источник заражения", – сообщила Кухажевська.

Отметим, что в Украине зафиксировали 2 новых случая инфицирования смертельной пневмонией.

Напомним, что украинская журналистка в Польше заболела и за неделю так и не смогла получить медицинскую помощь.

Также мы писали о том, что на западной границе - огромные очереди из заробитчан, при этом люди блокировали кордон и с украинской стороны.