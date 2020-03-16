В Киеве продлят срок льготной оплаты коммунальных услуг. Также местные власти призывают делать это онлайн.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Так, льготный период оплаты коммунальных платежей для киевлян будет продлен. Ранее те, кто платил до 20 числа текущего месяца, получали скидку 10%. Теперь она будет действовать для тех, кто оплатил счета до конца месяца.

При этом в КГГА призывают жителей столицы платить за коммуналку онлайн, чтобы не идти на почту или в банки, где наблюдается массовое скопление людей. Кроме того, желательно помочь сделать это тем, кто не может пользоваться интернетом самостоятельно.

Напомним, с 17 марта в Киеве закроют все ТРЦ, спортклубы и рестораны. Заведения общепита смогут продавать еду с доставкой. Банки, аптеки, АЗС продолжат работать.