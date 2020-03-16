В понедельник, 16 марта, в Киеве заявили об ужесточении мер, которые помешают распространению коронавируса. С 17 марта пообещали оставить работать только продуктовые и хозяйственные магазины, заправки, банки и аптеки. Салоны красоты, спортклубы, бассейны, кафе и рестораны, театры, ночные клубы - пообещали закрыть.

Подробности тотального карантина в Киеве раскрыли во время брифинга в КГГА. Собрали основные заявления чиновников.

Об ограничениях, которые анонсировали в Киеве с 17 марта рассказал первый заместитель Кличко Николай Поворозник.

Ситуация с коронавирусом в Киеве. В столице проверили более 100 человек на коронавирус, заболевших среди них не выявили.

Тесты на коронавирус. В Киеве семь больниц, где могут провести тесты на коронавирус, заявил начальник горздрава Олег Рубан. Всего в Киеве пять тысяч тестов прямо сейчас, остальные растамаживаются.

Также чиновник рассказал, что тесты, которые делают за деньги в частных клиниках, дают некорректный результат. "Они показали несколько позитивных результатов , а лаборатории эти результаты аннулировали", - сказал Рубан. Такие тесты в Киеве стоят 1500 гривен

Транспорт. Ограничение на передвижения между городами носит рекомендательный характер. То есть маршрутки и пригородные электрички по идее продолжат ходить. "Решений на запрет въезда-выезда не принималось", - заявил Поворозник.

Общественный транспорт внутри Киева будет работать в обычном режиме, но пассажирам рекомендовали носить маски в транспорте.

Рестораны, кафе. Заведения общественного питания должны закрыться, но останется возможность доставки еды на вынос. Например, будет работать Макдрайв, а некоторые рестораны уже заявили, что бросили все силы на курьерскую доставку и теперь будут предлагать делать заказы онлайн.

Магазины, рынки. Продуктовые магазины/супермаркеты и магазины бытовых товаров будут открыты. А вот рынки в Киеве с завтрашнего дня будут закрыты. "Это места массового скопления людей" - пояснили в КГГА.

Спортклубы, тренажерные залы. Спортивные центры также обещают закрыть.

Гостиницы. В мэрии рекомендовали не селить новых гостей в отели. Но это не запрет, рекомендация.

Укрпочта. "Укрпочта" работает в штатном режиме, пенсионерам будут доставлять пенсии на дом, как прежде.

Коммуналка. Из-за коронавируса в Киеве коммуналку со скидкой можно будет оплатить до конца месяца. Льготный период оплаты коммунальных платежей для киевлян будет продлен. Ранее те, кто платил до 20 числа текущего месяца, получали скидку 10%. Теперь она будет действовать для тех, кто оплатил счета до конца месяца.

При этом в КГГА призывают жителей столицы платить за коммуналку онлайн, чтобы не идти на почту или в банки, где наблюдается массовое скопление людей. Кроме того, желательно помочь сделать это тем, кто не может пользоваться интернетом самостоятельно.

Заседания КГГА онлайн. С 17 марта брифинги КГГА будут проходить онлайн, журналистам предложили присылать свои вопросы в онлайн-форме.

Ранее мы подробно писали о том, как на тотальный карантин перешел Львов.

И как живет на карантине Одесса.