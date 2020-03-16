МАУ прекращает регулярные международные рейсы. Фото: facebook

В авиакомпании "МАУ" решили временно прекратить выполнение всех международных регулярный рейсов. Полеты прекратятся 17 марта и возобновятся 31 марта. 

Об этом говорится в сообщении на сайте компании в понедельник, 16 марта. 

"Выполняя распоряжение правительства о временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины вируса COVID-19, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" прекращает выполнение регулярных рейсов по всей международной сети предварительно на период с 00 часов 00 минут 17 марта по 31 марта 2020 года", - говорится в заявлении.

Поскольку срок карантина, установленный правительством Украины, предварительно продлится по 3 апреля, пассажирам, которые планируют путешествие после 31-го марта, необходимо следить за изменениями в расписании и статусе рейсов на сайте авиакомпании.

Во вторник, 17 марта, МАУ выполнит следующие международные рейсы:

  • PS734 Дубай - Киев;
  • PS 398 Каир - Киев;
  • PS778 Тель-Авив - Киев;
  • PS612 Ереван - Киев;
  • PS518 Тбилиси - Киев;
  • PS716 Стамбул - Киев;
  • PS602 Баку - Киев;
  • PS242 Торонто - Киев;
  • PS232 Нью-Йорк - Киев;
  • PS272 Бангкок - Киев;
  • PS898 Кишинев - Киев.

На эти рейсы допустят только граждан Украины и иностранцев, которые имеют право постоянного или временного проживания на территории Украины.

В период с 17 по 31 марта МАУ будет выполнять собственные регулярные внутренние рейсы, чартерные рейсы за границу для возвращения украинских туристов домой, а также при необходимости санитарно-эвакуационные и технические рейсы.

Пассажиры отмененных рейсов будут проинформированы по электронной почте и/или смс-сообщением о возможности бесплатно переоформить билеты и перенести дату своего путешествия на период после 31 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что МАУ в 10 раз подняла цены на билеты перед закрытием границы. После этого за аномальные тарифы МАУ взялись антимонопольщики. Компании грозит штраф в 10% годовой прибыли.

Также мы писали, что МАУ отменила рейсы в страдающую от коронавируса Италию.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.