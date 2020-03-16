Из-за пандемии коронавируса банкротство грозит большинству авиакомпаний в мире до конца мая, если власти и руководство отрасли не предпримут согласованные шаги для избежания такой ситуации.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на базирующуюся в Сиднее консалтинговую компанию Авиационный центр CAPA.

Уточняется, что многие авиакомпании уже столкнулись с техническим банкротством или испытывают серьезные проблемы с выплатой долгов. Из-за отмены рейсов и резкого падения спроса на перелеты катастрофически истощаются их денежные резервы.

"Чтобы избежать катастрофы, необходимы скоординированные действия властей и отрасли. В противном случае выход из кризиса будет похож на жестокое поле битвы, усеянное жертвами", – отметили аналитики CAPA.

Они считают, что большинство крупнейших авиаперевозчиков в США, Китае и на Ближнем Востоке, вероятно, переживут кризис благодаря поддержке со стороны государства или собственников.

Ранее "Страна" писала о том, что Китай переживает сильнейшее за последние 30 лет падение промпроизводства.

Также мы сообщали, что по прогнозу JPMorgan, к июлю этого года в мире наступит глобальный экономический кризис.