В Украине нарастает аптечная паника — перед страхом заболеть коронавирусом наши граждане массово скупают медикаменты. Так как лекарства от коронавируса нет, берут все, что хотя бы в теории может помочь — противовирусные, витамины, иммуномодуляторы. По совам столичного провизора Наталии Куринной, продажи таких средств за последнее время выросли на 45-50%.

"Даже те препараты, которые еще осенью стояли на полках мертвым грузом, сейчас размели, и мы увеличили заказы на их поставку", — рассказала она. По словам Куринной, люди набирают противовирусных и витаминов на 500-700 гривен и больше.

Стоит отметить, что продажи разогревают и сами фармацевты. В аптеках активно рекомендуют иммуномодуляторы и витамины, якобы, "чтоб укрепить иммунитет и не заболеть коронавирусом", а противовирусные — при первых простудных симптомах.

Ажиотаж уже сказался на ценах — препараты подорожали на 15-25%, говорит Куринная.

"Страна" уже писала, что после того, как появилась информация, что китайские врачи включали в протокол лечения коронавируса российский "Арбидол" то резко подорожал и пропал из продажи. Буквально за неделю завезли новые партии, но они еще дороже. Упаковска, которая стола до тысячи гривен, теперь предлагается уже за 1,2 тысяч гривен.

То же самое с "Тамифлю". В январе он продавался по цене до 500 гривен, затем подорожал до 800-900 гривен. Сейчас препарат крайне тяжело найти в продаже. А там, где он есть, цена подскочила до 1,2-1,3 тысяч гривен.

Наталия Куринная рассказывает, что с каждым днем список дефицитных препаратов расширяется, а цены на них растут.

Впрочем, экс-главный санитарный врач Святослав Протас говорит, что такое "укрепление организма" и самолечение может оказаться небезопасным.

"Бесконтрольное употребление препаратов может "смазать" симптомы или отсрочить их появление. Поэтому, если человек заболей тем же коронавирусом, диагностика будет осложнена. Я уже не говорю о таких специфических препаратах, как "Тамифлю" (от гриппа А), который сейчас также скупают "от коронавируса". Это не витамины, а серьезное лекарство, достаточно тяжелое для огранизма, с массой побочных эффектов. Даже при гриппе его не всегда и не всем рекомендуют", — говорит Протас.

По его словам, властям стоило бы поднять вопрос о запрете свободной продажи противовирусных и иммуномодулятров и перевести их в разряд рецептурных.

С этим согласна и Куринная.

"Сейчас нет ограничений по продаже в одни руки. Фармацевт может разве что предупредить человека, но все равно обязан продать лекарство", — говорит она.