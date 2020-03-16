В Офисе президента проходит срочное заседание с представителями Кабинета министров, посвященное карантину, который ввел ряд украинских городов. На нем будут обсуждать меры по противодействию пандемии.

Как передает "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники, кроме того, будет поднят вопрос ситуации с коронавирусом Covid-19.

"Сегодня в Офисе президента весь Кабинет министров",- утверждает источник.

Напомним, первым о закрытии города на карантин сообщил мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, решение будет принято позже, однако готовиться нужно уже сейчас. Позже тенденцию подержала Одесса и Тернополь.

Вслед за ними о карантине заявили власти Николаева, Полтавы, Запорожья, Ивано-Франковска и Киева. Во всех этих городах будут работать лишь аптеки, продуктовые магазины и заправки. Там ограничения вступят в силу 17 марта.