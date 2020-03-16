В России за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось в 1,5 раза и приближается к сотне
В России, по состоянию на 16 марта, зафиксированы 93 случая заболевания коронавирусом, за сутки выявлено 30 зараженных.
Об этом объявила вице-премьер Татьяна Голикова. Семь случаев связаны с контактами внутри страны, остальные - завозные, добавила она, пишет Медуза.
Днем ранее Роспотребнадзор сообщал о 63 инфицированных коронавирусом.
В России в ряде регионов, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях, из-за коронавируса действует режим повышенной готовности, в частности, вводятся ограничения на массовые мероприятия с числом участников, превышающим определенный местными властями порог (каждый регион устанавливает свой).
Напомним, что Лукашенко заявил, что в России ситуация с коронавирусом тяжелее, чем пишут в СМИ.
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