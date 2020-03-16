В понедельник, 16 апреля, в Армении объявили чрезвычайного положение, чтобы остановить распространение коронавируса.

Соответствующее решение приняло местное правительство на экстренном заседании, сообщает Reuters.

Чрезвычайное положение вводится на период с 16 марта по 16 апреля, чтобы замедлить распространение вспышки коронавируса. Теперь это решение, как и список антикризисных мер, должно быть утверждено парламентом страны.

Кроме того, Армения и Россия ограничат пассажирское сообщение на две недели. Однако грузоперевозки между странами сохранятся, а граждане двух стран получат возможность вернуться домой. Также закрыты границы с соседними Грузией и Ираном. На карантин ушли учебные заведения.

На данный момент в Армении зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусом. Один пациент уже вылечился, еще свыше 300 человек остаются в карантине, сообщают власти.

Напомним, в Казахстане из-за коронавируса на месяц уже ввели режим чрезвычайного положения.

Также мы писали, что в Испании ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.