Граждане Украины, которые находятся в Египте и не могут вернуться из-за прекращения авиасообщения, должны планировать свое возвращение самостоятельно.

Об этом заявил первый заместитель председателя Госпогранслужбы Владимир Никифоренко во время брифинга/

"Граждане с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать свое самостоятельное возвращение. Мы их приглашаем, мы объявляли о порядке движения, мы сообщали перевозчикам об этом, в частности о том, что воздушное сообщение будет прекращено. Поэтому они должны для себя это решение принять самостоятельно", - заявил Никифоренко.

Напомним, в Египте застряли 60 тысяч украинцев. Жителей пятизвездочных отелей уже оставили на карантин. Такеж мы писали, что более семи сотен украинских туристов остались на карантине в египетском отеле из-за коронавируса.

Как писала "Страна", украинцы, застрявшие в Египте, говорят о тяжелых условиях и неизвестности. Также ранее украинцы, застрявшие в Египте, жаловались, что граждан других стран вывозят из отеля, несмотря на карантин.