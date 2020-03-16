Украинцам обещают, что просрочка по коммуналке не повлияет на субсидию
Заместитель министра социальной политик Виталий Музыченко во время брифиинга заявил, что просрочка по оплате коммунальных услуг не повлияет на предоставление субсидии.
Как передает "УНИАН", решение будет действовать только в течении этого отопительного сезона.
"В связи с приближением срока оплаты жилищно-коммунальных услуг, что традиционно происходит около 20 числа каждого месяца, в информационной среде появляются вопросы о предоставлении жилищных субсидий и льгот. В частности, в СМИ распространяется информация, что если получатель субсидии или льготы не вовремя оплатил услуги ЖКХ, то он фактически теряет право на соответствующие виды социальной поддержки. Хотим опровергнуть эту информацию и успокоить граждан, которые получают льготы и субсидии", - сказал он.
В следующем отопительном сезоне, утверждает Музыченко, субсидии могут лишить только в том случае, если есть просрочка по оплате ЖКХ за два или более месяцев.
"Таким образом, важно, чтобы именно в мае текущего года у получателей субсидий и льгот отсутствовала задолженность за два месяца. Уточню, что это будет долг за услуги, потребленные в феврале 2020 года", - подчеркнул он.
До этого мы пиводили слова Музыченко о том, что для того, чтобы обезопасить себя во вермя эпидемии коронавируса, гражданам Украины советуют даже оплачивать все счета в режиме онлайн.
Также "Страна" писала, что с мая украинцы будут получать двенадцать платежек за коммунальные услуги, после того, как вступит в силу новый закон о ЖКХ.