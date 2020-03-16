Заместитель министра социальной политик Виталий Музыченко во время брифиинга заявил, что просрочка по оплате коммунальных услуг не повлияет на предоставление субсидии.

Как передает "УНИАН", решение будет действовать только в течении этого отопительного сезона.

"В связи с приближением срока оплаты жилищно-коммунальных услуг, что традиционно происходит около 20 числа каждого месяца, в информационной среде появляются вопросы о предоставлении жилищных субсидий и льгот. В частности, в СМИ распространяется информация, что если получатель субсидии или льготы не вовремя оплатил услуги ЖКХ, то он фактически теряет право на соответствующие виды социальной поддержки. Хотим опровергнуть эту информацию и успокоить граждан, которые получают льготы и субсидии", - сказал он.

В следующем отопительном сезоне, утверждает Музыченко, субсидии могут лишить только в том случае, если есть просрочка по оплате ЖКХ за два или более месяцев.

"Таким образом, важно, чтобы именно в мае текущего года у получателей субсидий и льгот отсутствовала задолженность за два месяца. Уточню, что это будет долг за услуги, потребленные в феврале 2020 года", - подчеркнул он.

До этого мы пиводили слова Музыченко о том, что для того, чтобы обезопасить себя во вермя эпидемии коронавируса, гражданам Украины советуют даже оплачивать все счета в режиме онлайн.

Также "Страна" писала, что с мая украинцы будут получать двенадцать платежек за коммунальные услуги, после того, как вступит в силу новый закон о ЖКХ.