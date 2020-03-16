В Сумской области нашли повешенной 16-летнюю девушку, которую разыскивали с 13 марта. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

По словам родителей, 13 марта около 16:00 их дочь пошла навестить бабушку и исчезла.

"На поиски девушки были ориентированы сотрудники Путивльского отделения полиции, спасатели, община села. Девушку искали у друзей, одноклассников и знакомых, отрабатывали железнодорожные и автовокзалы. В селе с участием актива работники полиции прочесывали местность. И в кустарнике, на окраине населенного пункта, девушку нашли повешенной", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Путивльского отделения полиции. В рамках досудебного расследования будут установлены причины и обстоятельства смерти школьницы.

По факту случившегося полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

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