С тех пор, как в связи с карантином на границе Украины с Польшей работают только три пункта пропуска, на них наблюдаются большие очереди. Особенно напряженная ситуация - в направлении украинского пункта пропуска "Краковец", с польской стороны "Корчева".

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко пишет УНН.

По его словам, польская сторона с 00:00, закрыла ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. Фактически и вчера, и на данный момент, функционируют три пункта пропуска: "Рава-Руська - Хребенное", "Краковец - Корчева", "Ягодин - Дорогуск".

Так, весь поток людей, которые пытаются пересечь украинскую-польскую границу на въезд и выезд из Украины, идет исключительно на этих направлениях, что приводит к увеличению очередей.

"Если рассматривать пункты пропуска "Рава-Руська" и "Ягодин", то никаких проблем там не было. Осложнения было на направлении украинского пункта пропуска "Краковец", с польской стороны "Корчева", - сообщил Демченко.

Из-за того, что прекращено пешеходное сообщение на пункте пропуска "Шегини - Медика", то люди, которые пытались в пешем порядке пересечь границу, все направились на польский пункт пропуска "Корчева", где категория пункта пропуска - автомобильная.

"Когда состоялось накопление людей в пешем порядке, то сначала польская сторона распределяла людей в транспортные средства, преимущественно в автобусы, следовавшие в направлении Украины. В дальнейшем украинские пограничники организовали сотрудничество с органами местной власти, мы согласовали ситуацию с польской стороной... органы местной власти выделяют несколько автобусов, а польская сторона не возражает въеду на свою территорию для того, чтобы забрать людей, которые в пешем порядке ожидают пересечение границы. В общем известно, что на утро, таким способом забрали около 500 человек", - рассказал Демченко.

По состоянию на 07:00 16 марта около 100 человек в пункте пропуска "Корчева" ожидали, чтобы пешком пересечь границу. В Госпогранслужбе хотели, чтобы их забрали автобусы. На ПП "Корчева" на въезд в Украину находилось около 200 легковых автомобилей - по информации, предоставленной польской стороной. На выезд на 07:00 на всех трех направлениях не было значительного скопления легковых машин.

Напомним, "Страна" писала о том, что 15 марта на западной границе были огромные очереди, люди блокировали кордон и с украинской стороны.