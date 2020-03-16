В Киеве из-за карантина рестораны полностью закрываться не будут, они смогут работать на вынос. То есть, например, Макдрайв продолжит обслуживать клиентов.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник на брифинге в мэрии 16 марта.

"Страна" следит за пандемией коронавируса 16 марта. Материал обновляется.

Напомним, что со вторника, 17 марта, Киевская городская государственная администрация ограничит въезд и выезд из столицы из-за карантина. При этом меры носят рекомендательный характер, то есть это не запрет.

Также мы писали, что с сегодняшнего дня в Киеве закроют все ТРЦ, спортклубы и рестораны. Работать будут только хозяйственные и продуктовые магазины, АЗС, банки и банкоматы.