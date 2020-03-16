Коммунальные предприятия во время карантина в Украине, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19, не будут отключать потребителей, которые задолжали средства.

Как рассказал глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус во время заседательного комитета Верховной Рады, украинцам также отменят пеню за несвоевременную оплату коммуналки.

"С такими предприятиями как облэнерго и облгазы есть договоренности, о том, что они не будут отключать потребителей в период карантина. Также мы будем инициировать на законодательном уровне отмену пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ во время карантина, изменения в порядок предоставления субсидий, чтобы в случае возникновения у граждан задолженностей, они не приводили к потере субсидий", - сказал он.

Также Герус призвал граждан отказаться по возможности от посещения центров обслуживания и банков.

"Конечно, платить за ЖКХ необходимо, но хочу обратиться к гражданам, особенно к тем, кто находится в зоне риска: если вы видите очередь в банке или центре обслуживания – воздержитесь. Будут приняты соответствующие решения, чтобы не было ухудшений для потребителей", - подчеркнул он.

Напомним, именно Андрея Геруса называют взоможным кандидатом на пост министра энергетики и экологии. Это делается для того, чтобы не обидеть олигарха Игоря Коломойского, с которым его тесно связывают.

Также "Страна" писала, что в ходе согласительного совета Рады было принято решение, что 17 марта будет рассмотрено два законопроекта: по борьбе с коронавирусом и для изменения графика работы Рады.