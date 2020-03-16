В Киеве с завтрашнего дня не запретят междугороднее сообщение из столицы. Решение о запрете пока носит лишь рекомендательный характер.

Об этом во время пресс-брифинг по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мер и ограничений для предотвращения распространения коронавируса заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент "Страны" с места событий.

По словам Поворозника, ограничение, о котором сообщалось ранее, имеет пока рекомендательный характер. "Решений на запрет въезда-выезда не принималось", - заявил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что со вторника, 17 марта, Киевская городская государственная администрация ограничит въезд и выезд из столицы из-за карантина.

Также мы писали, что с сегодняшнего дня в Киеве закроют все ТРЦ, спортклубы и рестораны. Работать будут только хозяйственные и продуктовые магазины, АЗС, банки и банкоматы. Еду можно будет заказывать в заведениях общепита на дом.