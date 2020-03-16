Три человека погибли в результате ДТП, которое произошло утром в понедельник, 16 марта, в Сумской области. Возле села Постольное столкнулись рейсовый автобус и микроавтобус Renault. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

Уточняется, что смертельная авари случилась около 8:30.

"Установлено, что столкнулись Renault Trafic и рейсовый автобус сообщением Сумы-Зноб-Новгородский. По предварительным данным, в результате аварии погибли водитель и два пассажира минибуса", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали медики, следственно-оперативная группа полиции и криминалисты. Устанавливается количество пострадавших, причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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