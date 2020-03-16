С завтрашнего дня, 17 марта, Киевская горгосадминистрация (КГГА) все брифинги будет проводить онлайн из-за коронавируса. Об этом заявил пресс-цент КГГА, сообщает корреспондент "Страны".

Вопросы можно будет отправлять чиновникам на почту или в режиме онлайн.

Сегодня официально подтвердили еще два случая Covid-19 в Черновицкой области. Таким образом, по состоянию на утро 16 марта в Украине зафиксировали пять случаев заражения.

"Страна" следит за пандемией коронавируса 16 марта. Материал обновляется.

Ранее мы писала о том, что в Киеве с 17 марта закроют все ТРЦ, спортклубы и рестораны.

Также читайте о том, что на внеочередном заседании Рады нардепы введут уголовную ответственность за намеренное заражение коронавирусом и отменят НДС на лекарства.

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