Цена на нефть североморской марки Brent рухнула на почти 10% из-за паники на финансовых рынках, опустившись до отметки 30,71 доллара за баррель. Это является абсолютным минимумом за последние 4 года.

Как передает "Интерфакс-Украина", нефть и дальше будет находится в свободном падении.

Уточняется, что Фьючерс на нефть WTI на апрель подешевела еще больше – до 29,63 долларов за баррель.

Эксперты утверждают, что нефтяные котировки снижаются параллельно с другими рисковыми активами из-за паники, которая вызвана эпидемией коронавируса Covid-19.

Напомним, что президент США Дональд Трамп планирует в пятницу объявить в стране режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Это также может повлиять на нефтяной рынок.

Ранее мы писали, что вчера, 12 марта, цены на нефть также упали, на фоне решения Трампа запретить въезд в США из Европы.