Во вторник, 17 марта, в Украине начнется потепление, воздух прогреется местами до +12 градусов. А уже на выходных снова станет морозно.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 17 марта температура воздуха составит в течение дня +5...+9 градусов, а на западе даже +7...+12 градусов. Пик потепления придется на четверг-пятницу: до +12...+17 градусов. Диденко сообщила, что 17 марта в большинстве областей будет преобладать сухая погода, разве что на западе и севере атмосферный фронт обусловит небольшой дождь. Ветер будет западным и ласковым.

Синоптик отметила, что в Киеве во вторник есть вероятность небольшого дождя, однако он не будет серьезным. Температура воздуха днем ​​будет колебаться около +7 градусов.

"Затем тепло рванет, и уже в среду, четверг и пятницу существенно повысится температура воздуха... Пик ожидается в четверг, до +15, +16 градусов. В воскресенье, 22 марта, погода существенно усложнится - похолодание и мокрый снег. Но это будет потом, а пока - встречаем потепление", - написала Наталья Диденко.

Скриншот, диаграмма: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптик показала фото, как и откуда в Украину в последние дни заходит арктический холод.