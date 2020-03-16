Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал тяжелой ситуацию с коронавирусом в России после того, как там сообщили, что закроют границу с Беларусью, и заявил, что не вся информация об этом попадает в СМИ. Об этом пишет БЕЛТА.

"Как вчера сказал премьер России, у них пожар: не все в СМИ давали. У них тяжелая ситуация", - сказал Лукашенко на встрече с главой администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым.

Сравнивая масштабы распространения коронавируса в России и Беларуси, Лукашенко заметил, что белорусам, возможно, стоило бы бояться, чтобы огромная Россия не "завирусила" ее.

Также он прокомментировал решение о закрытии границы с Беларусью. 16 марта на совещании правительства России сообщили, что граница России и Беларуси закрывается для передвижения людей в целях нераспространения коронавируса.

"Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу - это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать Президент страны", - заметил Александр Лукашенко. Он рассказал, что пока не связывался с российским лидером, но телефонный разговор между президентами запланирован. "Может, они уже по новой Конституции живут? Кто его знает".

Напомним, что в понедельник, 16 марта, Россия закрыла границу с Беларусью из-за коронавируса.

Также мы сообщали, что Греция из-за коронавируса на полтора месяца закрыла свои курорты и отели.