Депутаты от "Слуги народа" обратились к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советка Сергея Сивохо, которого атаковали националисты во время презентации платформы примирения с Донбассом.

Об этом говорится на странице Facebook нардепа "СН" Егора Чернева.

В обращении депутатов отмечается, что публичная деятельности Сивохо "вызывает беспокойство в обществе, создает публичное напряжение, дискредитирует президента и вредит национальным интересам Украины".

Народные избранники просят, чтобы Данилов рассмотрел вопрос об увольнении Сивохо. Инициатором выступил Чернев. По состоянию на 13.00 16 марта обращение подписали почти 20 парламентариев.

Скриншот: Facebook/Yegor Chernev

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", демарш внутри партии "Слуга народа" устроила группа депутатов из так называемых "соросят" и людей Коломойского, которые на прошлой неделе требовали отказа от создания Консультационного совета по Донбассу, о котором договорились Ермак и Козак.

"Сегодня они начали собирать подписи за отставку Сивохо, на которого напали радикалы во время того как он презентовал одобренную Зеленским платформу национального примирения. Это уже конкретный наезд на всю линию Зеленского по Донбассу", - пишет канал, отмечая, что в "Слуге народа", по всей видимости, назревает глубочайший раскол.

"С другой стороны, а кто Зеленскому виноват, что он набрал и повёл в Раду такой контингент по спискам "Слуги народа", - добавили в "Политике Страны".

Напомним, 12 марта националисты напали на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, сорвав его презентацию "Национальной платформы примирения и единства" на Донбассе.

Позже полиция задержала 15 националистов, которые сорвали презентацию Сивохо. Еще в тот же день правоохранители отпустили почти всех участников нападения на Сергея Сивохо. Затем суд отпустил двух напавшим на Сивохо, а третьего поместил под домашним арест.