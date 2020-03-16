По информации источника "Страны" в Кабмине, одним из вероятных кандидатов на должность министра энергетики и экологии является депутат от Слуги народа Андрей Герус, глава парламентского комитета по вопросам энергетики.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Андрей Генус считается близким к Коломойскому. В свое время он лоббировал импорт электроэнергии из России в интересах предприятий олигарха.

В тоже время, на Банковой это не считают для Геруса повышением. "В кресле министра у него влияния будет меньше, чем в комитете. Просто в МВФ его давно просили убрать как человека Коломойского. Но просто убрать нельзя, иначе олигарх обидится, поэтому переместили на министра", - говорят в Кабмине.

Напомним, именно с Герусом сцепился экс-нардеп Олег Ляшко в аэропорту "Борисполь", обвиняя чиновника в том, что тот "запустил сюда россиян". Потом радикал получил подозрение из-за драки с Герусом, а также принес заявление с требованием об открытии уголовного производства против Геруса за "государственную измену" и "злоупотребление властью", по которому прокуратура отказалась открывать дело.