Легенда бразильского и мирового футбола Зико прошел тест на коронавирус Covid-19 и рассказал фанатам о его результатах.

Звездный футболист сообщил об этом в своем Instagram.

"Я контактировал со своим другом, вице-президентом Фламенго Маурисио Гомесом де Матосом, у которого было обнаружено заражение коронавирусом, поэтому и прошёл тест. Результат оказался отрицательным. Это дало мне ощущение спокойствия, но мы должны сохранять бдительность и соблюдать рекомендации ВОЗ. Все вместе за здоровье людей", - написал Зико.

Зико показал свою справку, фото: instagram.com/zico

Зико хоть и не стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии (у него только одна бронза 1978 года - Ред.), но он справедливо считается одним из самых величайших футболистов в истории. Он запомнился миллионам фанатов своим уникальным дриблингом и выполнением стандартных положений.

Зико выступал за Фламенго, Удинезе и японский клуб Касима Антлерс. 27 декабря 2009 года на знаменитой "Маракане" в Рио-де-Жанейро ему открыли памятник. Он стал так же лучшим бомбардиром в истории Фламенго, на его счету 333 гола.

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