На внеочередном заседании Рады нардепы введут уголовную ответственность за намеренное заражение коронавирусом и отменят НДС на лекарства
Завтра, 17 марта, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, одним из главных вопросов которого станет принятие законопроекта, предназначенного помогать различным ветвям власти в борьбе с эпидемией коронавируса.
Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба партии "Слуга народа".
Так, предполагается, что документ будет действовать только 3 месяца. Законопроект предусматривает:
- оперативную закупку товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня;
- обеспечение возможности 100% предоплаты за товары и услуги для предотвращения и борьбы с эпидемией коронавируса;
- освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медназначения, закупаемых для борьбы с коронавирусом;
- предоставление возможности населению работать дистанционно или уйти в отпуск;
- запрет на проведение мероприятий госнадзора и контроля;
- отнесение введение карантина к форсмажорным обстоятельствам;
- административную ответственность за нарушение обсервации и уголовную ответственность за умышленное заражение людей;
- дополнительные надбавки для медперсонала и работников, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса;
- изменение статей Трудового кодекса в части, где могут предоставлять оплачиваемый отпуск.
Скриншот: t.me/SlugaNarodu_Official
На заседании согласительного совета спикер парламента Дмитрий Разумков уточнил, что всего депутаты рассмотрят 6 вопросов. В том числе, законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета" №2538. А также - проект закона №2539 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета".
"Мы договорились выносить на заседание только вопросы, связанные с коронавирусом. В общем шесть вопросов: график работы ВРУ. Закон, который прорабатывается в комитете Радуцкого №2538 и 2539; постановление ВРУ, и, возможно, закон Гетьманцева", - сказал Дмитрий Разумков.
Также спикер призвал нардепов и членов Кабмина быть на заседании в масках и заявил, что всех ими обеспечат. По его словам, некоторых депутатов завтра на заседании не будет, так как они "вернулись из зарубежных командировок и недостаточно хорошо себя чувствуют".
Напомним, "Страна" писала о том, что из-за карантина в Раде закрыли столовую, а всем входящим измеряют температуру.