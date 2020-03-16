Вчера, 15 марта, мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение № 218 от 15.03.2020 г. "О временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в. Одессе, с целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавируса COVID-19". Фактически переведя город на карантин.

"Страна" выяснила, что сейчас происходит в Одессе и как предприятия выполняют распоряжение мэрии.

Документ о карантине предписывает временно остановить работу всех предприятий, независимо от формы собственности, где может собираться более десяти человек. Кроме ресторанов, развлекательных центров, зоопарков, фитнес-клубов, магазинов (исключая продуктовые и аптеки), это касается кинотеатров, театров, музеев и галерей. Кроме того предписано закрыться строительным рынкам. А вот продуктовых рынков это не касается.

"Страна" проехалась по всей Одессе и выяснила, что преимущественно закрылись крупные торговые центры. Но не все. Мелкий бизнес, мягко говоря, проигнорировал требование мэрии – многочисленные лавочки, шаурмичные, пирожковые и мелкие столовые открылись и работают. На улицах много прохожих, беззаботно гуляющих по городу. На детских площадках – аншлаг, множество детей и родителей. Правда аттракционы вроде батутов в парках закрыты.

Работает также самый известный продуктовый рынок Одессы – "Привоз". Этот базар относится к продуктовым и, соответственно, в "карантинный" список не попал. Впрочем, на самом рынке открылись и работают не только продуктовые лотки и контейнеры, но и вещевые.

"Труханов может издавать какие угодно распоряжения. Какое нам дело до него? Он что, будет платить за меня аренду рынку? Мне нужно делать кассу в моем контейнере, если не будет выручки, все пойдет прахом. Никто из администрации рынка даже не заикнулся, что арендную плату заморозят на время карантина. Поэтому Труханов пусть идет лесом. Кстати, почему никто в горсовете не подумал о том, какая разница, где заразится человек – возле лавочки с апельсинами или колбасой, или возле контейнера с игрушками или одеждой?" - возмущается владелец контейнера с одеждой на рынке Артур.

Кстати, крупнейший вещевой рынок под Одессой – "7 километр", сегодня открылся и работает в обычном режиме. Правда, промрынок в зону ответственности горсовета не входит, так как находится за границами города.

"Даже идеи такой не было, что бы закрывать рынок. Если мы пойдем на такой шаг, наступят серьезные последствия – около 10 тысяч продавцов, грузчиков и других сотрудников предприятий рынка останутся без зарплат, пострадают торговые сделки, заранее оговоренные и уже оплаченные. Станет таможня, положат зубы на полку все их сотрудники – они же кормятся на 90 процентов взятками с наших товаров. Если закрыть "Семерку", то предприниматели перекроют дорогу и устроят свой майдан в Одессе. Да такой, что мало не покажется, коронавирус цветочками покажется чиновникам" - признался сотрудник рынка Вячеслав.

При этом на "7 километре" уже началась тотальная дезинфекция - поливают антисептиком все что можно: от сортиров, до входов в забегаловки и магазины.

На улицах Одессы заметно поредело автомобильное движение – в отличие от буднего дня с обычными для города пробками и тянучками, машин значительно меньше – средняя скорость движения намного выше. На стоянках возле крупных торговых центров машин довольно мало.

Рестораны, магазины и торговые центры закрыты, но люди в них заходят – охрана пропускает персонал. "Мы закрыты, соблюдаем распоряжение горсовета" - говорят нам известном одесском ресторане "Тавернетта". На двери ресторана красуется табличка с надписью "открыто". На кухне весело общаются повара, за стойкой протирает бокалы скучающий бармен. Но в самом заведении стулья демонстративно подняты и перевернуты на столы.

Такая же ситуация и в других одесских ресторанах – персонал на месте, но посетителей не обслуживают. Владельцы поясняют, что на время карантина персонал займется уборкой и переучетом.

Но для многих рестораторов карантин – серьезный удар по бизнесу.

"Никто в мэрии не подсчитывал убытки таких как я – арендаторов ресторанов. Мне нужно платить зарплаты официантам, поварам, посудомойкам, администраторам. Мне нужно платить налоги – о налоговых каникулах никто не заявлял. Мне нужно платить за электричество и воду. У меня нет запаса прочности, нет денег в тумбочке, в отличие от крупных сетевых рестораторов. Поэтому протяну может быть неделю от силы. Потом придется увольнять персонал и закрываться. Это крах всего дела, которое я строил последние пять лет. Поэтому подожду день – другой, а потом плюну и начну работать – во всяком случае, банкеты которые заранее заказаны, я не отменял. Да и сейчас многие мои коллеги по вечерам собираются открыться, многие в таком же положении, как и я. Будем партизанить.." - рассказал ресторатор Роман, арендующий под свое заведение помещение в спальном районе.

В крупнейшем торговом центре Одессы "Среднефонтанский" двери тоже открыты. Но сразу после входа, перед огромным залом установлены турникеты с цепочкой. В углу – импровизированный пропускной пункт. Охранник с марлевой повязкой пропускает персонал магазинов внутрь, покупателям прохода нет.

Впрочем, здесь же на первом этаже свободно работает продуктовый сетевой магазин, и в нем бродит много покупателей, даже по приблизительным подсчетам – более сотни. А перед магазином "Розетка" в этом же торговом центре – очередь из получателей заказанного заранее товара.

Внутрь "Розетки" более десяти человек не пускают. Но перед входом собралось более тридцати человек. Марлевых повязок ни у кого нет.

Действительно, логику "карантинного" распоряжения одесского городского головы понять трудно – в аптеках города дефицит марлевых повязок, городская медицина явно не готова тестировать и лечить заболевших коронавирусом, а мэрия вместо действий по дезинфекции людных мест, вводит бюрократические распоряжения. При которых – "собираться более десяти человек" нельзя. Но на продуктовых рынках по прежнему сотни продавцов и покупателей. Повально – без масок. То есть распространению вируса, если он уже есть в городе, распоряжение горсовета явно не помешает.

К слову, за полдня марлевые повязки "Страна" видела лишь на двух прохожих. Остальные явно не спешат защищать свой организм от вируса. Да и достать эти самые марлевые повязки уже проблематично – в аптеках их просто нет. А в тех, в которых маски еще есть, цены взвинчены до предела – до 1200 – 1500 гривен за упаковку из 50 штук.

"Представляешь, вчера хотел купить антисептик какой-нибудь. В аптеке только ухмыльнулись, сказав, что все закончилось еще два дня назад. Предложили хлогексидин по спекулятивной цене – раньше он стоил восемь гривен, аптекарь предложила флакончик по двадцать. И настаивала, что это еще "дешево" - мол, завтра будет стоить еще дороже" - рассказывает по телефону товарищ.

К слову, несмотря на пункт распоряжения о "персональной ответственности за невыполнение этого распоряжения в соответствии с действующим законодательством Украины", юристы говорят, что предписание горсовета незаконно.

"Мэр и горсовет без ведома и утверждения Кабмина не имеют права издавать подобные распоряжения. Просто потому, что нет законных оснований – нет соответствующих законов, которые давали бы главе горсовета, да и самому горсовету такие полномочия. Поэтому предприятия, которые попали в список распоряжения Труханова, могут открываться и работать, а при попытках закрыть их или оштрафовать, оспаривать действия горсовета в суде" - отмечает одесский юрист Владимир Кузьмин.

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