К понедельнику, 16 марта, некоторые областные центры ушли на карантин и объявили об ужесточении мер в связи с распространением коронавируса. Рестораны, парикмахерские, бассейны закрываются в Киеве. Одессе, Львове и других городах (при этом области на тотальный карантин пока не уходят).

Собрали список городов, которые ушли на карантин в Украине:

Киев, Одесса, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Запорожье, Полтава, Николаев, Житомир и Черновцы.

1. Черновцы. Усиленный карантин в Черновцах и области ввели раньше всего - 4 марта. Обучение в школах и вузах прекращено до 3 апреля. Отменили сеансы театры и кино, закрыли все спортивные клубы, бани, бассейны, рынки, в том числе крупнейший в западной Украине "Калиновский рынок". Работать будет только сектор с продуктами. Запретили все массовые мероприятия, превышающие численность 50 человек. Ограничения не коснулись лишь заседаний областного и местного советов. Лицам, которые находятся на обсервации, продукты, воду и лекарства доставляют домой.

2. Житомир. Учебные и развлекательные заведения в Житомире и области, где умерла пенсионерка, с 12 марта закрыты на карантин. 13 марта были закрыты все кинотеатры города.

3. Радомышль. Местные власти ввели чрезвычайное положение в городе 13 марта, когда скончалась 71-летняя местная жительница. Было решено отменить маршрутки. Кроме школ, садиков и развлекательных заведений закрылось все, где люди могут собраться вместе. "Это социальные учреждения. Передвижение людей в маршрутках ограничено в связи с тем, что это близкий контакт людей. Город не является зоной карантина, движение не ограничивается на въезд и выезд", - рассказал председатель Радомышльской РГА Виктор Пулковский.

4. Киев. В Киеве объявили карантин с 12 марта. Тогда закрыли школы, вузы, кинотеатры, ограничили собрания не более 60 человек в помещении и 200 на улице. Сегодня мэр Виталий Кличко объявил о новых мерах с 17 марта: будут работать только продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, заправки, банки и банкоматы. Рестораны, кафе закроют (при этом допускается возможность онлайн заказа и доставки), не будут работать парикмахерские, салоны красоты, спортивные залы, массажные кабинеты. Общественный транспорт пока будет ходить как обычно, но пассажиров просят надевать маски и не выходить на улицы без лишней надобности. Работодателей просят перевести сотрудников на удаленку, где это возможно.

5. Одесса. Город перешел на карантин с 16 марта. На карантин закроется почти вся сфера услуг, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. Не работают музеи, библиотеки, фитнес-клубы, кафе и рестораны, ночные клубы, развлекательные центры.

6. Львов. Во Львове закрывают все учреждения торговли кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

7. Тернополь. Тернополь поддержал инициативу Львова. Из-за вспышки коронавируса Covid-19, на территории города закроют все рынки, развлекательные центры и магазины. Работать будут только продуктовые и аптеки.

8. Ивано-Франковск. С 17 марта в городе принимают аналогичные меры: закрывают все заведения, кроме аптек, продуктовых магазинов, АЗС и банков. Общественный транспорт и рынки будут дезинфицировать.

9. Запорожье. Город временно останавливает работы объектов общего пользования с присутствием более 10 человек: всех магазинов, кроме продуктовых и аптек; кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений; кафе, ресторанов, заведений общественного питания; детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных; фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов; торгово- развлекательных центров; всех рынков. При этом коммунальный и общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

10. Полтава. В Полтаве также временно закрывают развлекательные заведения, заведения общественного питания, рынки. Продуктовые магазины, аптеки, банки, АЗС, почтовые отделения авто и железнодорожные вокзалы будут работать в обычном режиме.

11. Николаев. Со вторника закрывается на карантин и Николаев - под закрытие попадают все развлекательные заведения, кафе, непродовольственные рынки, кинотеатры и театры, а также музеи, галереи, библиотеки и другие культурные и развлекательные заведения. Будут также закрыты фитнес-клубы, бассейны, детские развлекательные клубы, площадки и зоопарк. Ограничения действуют до особого распоряжения мэра.

Открытыми остаются аптеки, продуктовые магазины, банки и СТО. Руководители предприятий во всех городах будут предупреждены о личной ответственности за невыполнение данного распоряжения. Так, в Житомире 16 марта было открыто первое уголовное дело против владельцев ночного клуба Miami, владельцы которого не закрыли заведение и опубликовали в Facebook фото "собственных методов" борьбы с коронавирусом.