В Греции с 15 марта по 30 апреля закрыли все курорты и отели в стране. Такое решение приняло правительство в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает портал Greek Travel Pages.

"Размещение туристов в отелях на греческих курортах будет временно недоступно: правительство страны приняло решение закрыть с 15 марта все отели и курорты, которые уже открылись к началу летнего сезона, до 30 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Как уточняет портал, на момент принятия такого решения правительством число зараженных коронавирусом в Греции достигло 228 человек, три человекап скончались.

По словам президента туристической конфедерации Греции (SETE) Янниса Ретсоса, меры, принятые правительством, "необходимые и правильные".

"С самого начала этого беспрецедентного кризиса мы подчеркивали, что нам необходимо сохранять спокойствие и серьезность, быть решительными и готовиться к смелым действиям", - цитирует его портал.

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