Сегодня, 16 марта в Киеве прошел Согласительный совет Рады. Главы парламентских Комитетов и лидеры фракций решали, как организовать работу парламента в условиях полного карантина из-за пандемии коронавируса и карантина в столице.

Итак, в итоге дискуссии на Согласительном совете решили завтра, 17 марта, рассмотреть в Раде два законопроекта: по борьбе с коронавирусом и для изменения графика работы Рады.

"О наших дальнейших действиях... Думаю, что в ближайшее время нам необходимо будет провести внеочередное заседание Рады, на котором рассмотреть законопроект, который будет предложен к рассмотрению (по борьбе с коронавирусом - Ред.). Он связан с вопросами, которые прямо помогают различным ветвям власти в плане борьбы с коронавирусом. Там целый комплекс мероприятий. Предложено провести внеочередное заседание завтра с 08:00 до 10:00, на которое вынести два законопроекта: первый, который сейчас прорабатывается в Комитете, и второй – это вопрос, связанный с изменением календарного плана собственно нашей работы.

Будет предложено изменить график работы Верховной Рады. Хочу особо уточнить - Рада не закрывается, а продолжает работать. Однако мы изменим очередность пленарных и комитетских недель. До 3 апреля 2020 года мы переходим в режим работы в Комитетах. Я разговаривал с коллегами из разных фракций, все это предложение поддержат", - заявил спикер Дмитрий Разумков.

Напомним, "Страна" ведет обновляемый онлайн о том, как из-за коронавируса Киев закрывается от внешнего мира.