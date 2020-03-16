В ряде городов Украины из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19 вводятся жесткие карантинные меры: работать будут только продуктовые магазины, аптеки и заправки.

Как передает "Страна", на карантин города уходят с завтрашнего дня, 17 марта.

Так, мэр Запорожья Владимир Буряк на странице в Facebook утверждает, что в городе пока нет ни одного зараженного. Однако на карантин все же нужно идти, чтобы предупредить появление болезни.

" Запорожье временно останавливает работы объектов общего пользования с присутствием более 10 человек: всех магазинов, кроме продуктовых и аптек; кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений; кафе, ресторанов, заведений общественного питания; детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных; фитнес- клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов; торгово- развлекательных центров; всех рынков", - говорится в сообщении.

При этом коммунальный и общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

Уточним, что помимо Запорожья, на карантин уходят Николаев, Тернополь, Полтава, а также Ивано-Франковск. Там будут введены аналогичные ограничения.

Скриншот: facebook.com/Владимир-Буряк

Напомним, в Одессе на карантин закроется почти вся сфера услуг, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. С понедельника, 16 марта, будут закрыты заведения общественного питания, а также непродовольственные магазины. Соответствующее решение уже подписано мэром Геннадием Трухановым.

Ранее мы рассказывали, что во Львове закрывают все учреждения торговли кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. По словам мэра Андрея Садового, начинать готовиться можно уже сейчас. Позже эту тенденцию поддержал и Тернополь.