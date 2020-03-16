Житель Черновцов, у которого впервые был зафиксирован коронавирус, пошел на поправку и его готовятся выписать. Последние проведенные тесты показали отсутствие коронавируса.

Об этом во время брифинга заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает "24 канал".

"Лучшая новость – у первого больного коронавирусом отрицательные результаты на коронавирус. Если через два дня у него будет такой же результат – его выпишут. Можно будет говорить, что он выздоровел от коронавируса", – заявила Наталья Гусак.

Отметим, что больным коронавирусом после соответствующего лечения проводят тесты на наличие в организме коронавируса. Их следует сделать несколько раз. Сейчас черновчанину уже провели первое тестирование, результаты – отрицательные. То есть, мужчина выздоравливает! Впрочем, нужно провести контрольный тест на наличие коронавируса.

Однако первые негативные результаты говорят о его выздоровлении.

Напомним, 3 марта в Украине стало известно о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии 26 февраля через пограничный пункт пропуска "Порубное-Сирет".

По данным на понедельник в Украине подтвердили 5 случаев заражения коронавирусом.