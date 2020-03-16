По состоянию на 16 марта за последние сутки в Украину вернулись 85 тысяч человек, выехали из страны 58 тысяч граждан.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства с полуночи и до 08:00 16 марта более полусотни иностранцев не пропустили в Украину. В МВД напомнили, что с понедельника, 16 марта, времено запрещен въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства, за исключением отдельных категорий. Через КПВВ на Донбассе в обоих направлениях пропустили около 55 тысяч человек, на административной границе с Крымом - 4,7 тысяч человек.

Также за прошедшие сутки, 15 марта, пограничники провели температурный скрининг относительно почти 120 000 человек.

Напомним, с 00:00 16 марта в Украине из-за коронавируса временно закрыты около сотни пунктов пропуска, еще почти полсотни пунктов пропуска временно прекратили пешеходное сообщение.