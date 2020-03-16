Инфицированные коронавирусом женщины из Черновицкой области, у которых заболевание выявили в понедельник, 16 марта, находятся в изоляции, а их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Telegram-канале "Коронавірус_інфо".

"Одна из инфицированных женщин вернулась в течение инкубационного периода из Италии. Сейчас все лица, с которыми она близко контактировала, изолированы в условиях стационара. Вторая женщина в последнее время не покидала пределов страны, контактировала с лабораторно подтвержденным больным коронавирусом", - говорится в сообщении.

Обе пациентки получают симптоматическое лечение.

Напомним, сегодня в Черновицкой области были зарегистрированы два новых случая заболевания коронавирусом. По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра, получено пять положительных результатов на Covid-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области. В Житомирской области заболевшая женщина скончалась.

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