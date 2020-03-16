В понедельник, 16 марта, мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы. Он объявил, что из-за распространения коронавируса с 17 марта в Киеве вводят дополнительные ограничительные меры. Среди которых - закрытие ТРЦ, парикмахерских, спа-салонов, спортивных комплексов. Разбирались. что будет происходить в Киеве.

По словам Виталия Кличко, с 17 марта временно приостанавливается работа торговых центров (будут работать только продуктовые торговые точки и хозяйственные магазины), не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары (они смогут принимать онлайн-заказы на доставку еды). Временно закроют спортивные комплексы и залы, а также

заведения бытового обслуживания населения (SPA-салоны, салоны красоты, сауны, косметологические кабинеты, кабинеты массажа, парикмахерские, тату салоны). Закроют двери дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы.

Будут работать продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, заправки, банки и банкоматы.

Что касается общественного транспорта - пользование им пока не ограничивают. Но просят киевлян не передвигаться по городу без крайней необходимости и ездить в масках.

Городская власть будет работать в штатном режиме. Как заявил Кличко, руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от формы собственности и подчинения должны максимально перевести работу на удаленный доступ, а также - ввести режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.

"Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей, продуктами питания и предметами первой необходимости. Их будут доставлять домой" - заявил Кличко.

Также на странице мэра в Facebook напомнили правила безопасности: ограничить контакты, по возможности, оставаться дома и не выезжать в город, соблюдайте правила личной гигиены.

Если вы почувствуете себя плохо - сразу обращайтесь к семейному врачу. Или на горячую линию по телефону 15-83 со стационарного и (044) 235 -01-01 с мобильного телефона.

Напомним, что 16 марта в Украине официально подтвердили еще два случая заражения Covid-19 в Черновицкой области. Таким образом, на сегодня в Украине пять выявленных случаев коронавируса: 1 в Житомирской области (Радомышль, женщина умерла), и четыре в Черновицкой области (2 мужчин и 2 женщины).

Также мы писали, что из-за коронавируса командование ООС закрыло все пункты пропуска на Донбассе.