В Украине отмечен первый случай реального наказания за распространение лживой информации о коронавирусе Covid-19. Автор фейковых сообщений в соцсетях был привлечен к ответственности по статье за "Распространение ложных слухов".

Об этом передает пресс-служба ГУ НП Черновицкой области.

"Мужчина разместил в сети интернет информацию о ситуации по заболеваемости Covid-19, которая не соответствует действительности. Такие действия могли ввести граждан в заблуждение и вызвать панику среди населения", - пояснили в пресс-службе.

Во время мониторинга сети сотрудники Глыбокского отделения полиции обратили внимание на сообщение 38-летнего жителя района в одной из социальных сетей. На своей странице человек распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания Сovid-19, в том числе и с летальным исходом.

"Сотрудники Глыбокского отделения полиции составили в отношении нарушителя административный протокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка", - уточнили в полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черновцах привлекут к ответственности женщину, которая соврала журналистам о коронавирусе.